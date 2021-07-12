Зеленский предлагает обсуждать "Северный поток-2" во время встречи "нормандской четверки"

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нормандский формат может стать площадкой для обсуждения энергетических вопросов. В частности, для обсуждения российского газопровода "Северный поток-2"

Об этом шла речь на на брифинга Владимира Зеленского и Ангелы Меркель, передает RegioNews.

Я думаю, что нормандский формат может быть площадкой, где могут подниматься энергетические вопросы. Я сказал госпоже Меркель, что Украина может быть отключена от газа. Мы все рискуем. Газ может не получить и оккупированная территория Донбасса. А это те обязательства, которые брали на себя участники Нормандии, - заявил он.

Меркель, со своей стороны отметила, что вопросы по "Северному потоку-2" действительно могут обсуждаться во время встречи "нормандской четверки", однако она подчеркнула, что это не будет частью урегулирования на Донбассе.

Как сообщалось, на совместной с Президентом Украины Зеленским пресс-конференции в Берлине Меркель пообещала Украине от Германии 1,5 млн доз вакцины.

Напомним, 9 июля у Меркель рассказали, о чем канцлер будет разговаривать с Зеленским. Канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудит ряд вопросов, в частности урегулирование конфликта на Донбассе и реформы.

Впоследствии спикер Зеленского рассказал, о чем президент будет говорить с Меркель: Зеленский в Берлин "везет аргументы" против Северного потока.