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12 июля 2021, 18:40 9

Зеленский считает, что союзники НАТО страдают из-за сопротивления вступлению Украины в Альянс

12 июля 2021, 18:40 9
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Фото з відкритих джерел
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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что союзники НАТО страдают из-за того что отдельные члены Альянса выступают против вступления нашего государства в его ряды

Как пишет Regionews со ссылкой на РБК-Украина об этом глава государства заявил в интервью литовскому публичному вещателю LRT.

По мнению Зеленского, то, что некоторые члены НАТО выступают против вступления Украины в военно-политический блок является, в первую очередь, несправедливостью в отношении альянса.

"Мне кажется несправедливым, когда страдают другие союзники, потому что много союзников и я думаю, что руководство Североатлантического союза рассматривает Украину как члена НАТО. Они все", - отметил Владимир Зеленский.

Президент убежден в том, что это является большой ошибкой не только из-за репутации НАТО, но и из-за ее могущества.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина стремится получить членство в ЕС и НАТО в течение 5-10 лет.

В самом же Альянсе хотя и подтверждают политику открытых дверей в отношении Украины, однако отказываются называть даже примерные сроки вступления нашего государства в организации.

Кабмин ЕС НАТО президент премьер

 
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