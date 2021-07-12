Зеленський пропонує обговорювати "Північний потік-2" під час зустрічі "нормандської четвірки"

Фото з відкритих джерел

Президент України Володимир Зеленський заявив, що нормандський формат може стати майданчиком для обговорення енергетичних питань. Зокрема, для обговорення російського газопроводу "Північний потік-2"

Про це йшлося на на брифінгу Володимира Зеленського та Ангели Меркель, передає RegioNews.

Я думаю, що нормандський формат може бути майданчиком, де можуть підніматися енергетичні питання. Я сказав пані Меркель, що Україна може бути відключена від газу. Ми всі ризикуємо. Газ може не отримати і окупована територія Донбасу. А це ті зобов'язання, які брали на себе учасники Нормандії, - заявив він.

Меркель, зі свого боку зазначила, що питання щодо "Північного потоку-2" дійсно можуть обговорюватися під час зустрічі "нормандської четвірки", однак вона наголосила, що це не буде частиною урегулювання на Донбасі.

Як повідомлялося, на спільній з Президентом України Зеленським пресконференції у Берліні Меркель пообіцяла Україні від Німеччини 1,5 млн доз вакцини.

Нагадаємо, 9 липня у Меркель розповіли, про що канцлер розмовлятиме з Зеленським. Канцлер Німеччини Ангела Меркель під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським обговорить низку питань, зокрема врегулювання конфлікту на Донбасі та реформи.

Згодом речник Зеленського розповів, про що президент говоритиме з Меркель: Зеленський до Берліна "везе аргументи" проти Північного потоку.