Зеленский в Берлин "везет аргументы" против Северного потока, - Никифоров

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Пресс-секретарь Зеленского рассказал, о чем президент будет говорить с Меркель

Об этом пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров сообщил сегодня на брифинге, передает RegioNews со ссылкой на Радио Свобода.

Зеленский и Меркель, среди прочего, будут вести речь об энергетической безопасности, реформировании угольной промышленности и повышении энергоэффективности и экономическом сотрудничестве.

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель укажет на важность остановки газопровода "Северный поток-2".

Будут говорить об усилении роли Германии в "нормандском формате", говорить о роли Германии в установлении мира на Донбассе. Владимир Зеленский, конечно же, укажет на важность остановки строительства газопровода "Северный поток-2". Он везет аргументы, которые должны убедить в том, что этот газопровод вредит как Украине, так и европейским странам. Будут говорить о деоккупации Крыма. Конечно же, мы ожидаем участия Германии, представление ее на высоком уровне в "Крымской платформе", – рассказал Никифоров.

По его словам, политики также будут вести речь об энергетической безопасности, реформировании угольной промышленности и повышении энергоэффективности и экономическом сотрудничестве.

Как сообщалось, сегодня у Меркель рассказали, о чем канцлер будет разговаривать с Зеленским.

Напомним, Зеленский посетит Германию с рабочим визитом 12 июля.