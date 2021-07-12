Меркель пообещала Украине от Германии 1,5 млн доз вакцины

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Германия поможет Украине в борьбе с коронавирусом, в частности, передаст полтора миллиона вакцин против COVID-19

Это пообещала канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной с Президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Берлине, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Я рада, что мы можем в борьбе с пандемией COVID-19 пообещать сегодня в Украине 1,5 млн доз вакцины. Это первый шаг, - заявила Меркель.

Два лидера провели короткую беседу до встречи с прессой, после чего переговоры будут продолжены за ужином. На повестке дня - реформы в Украине, прогресс Минского процесса, транзит газа в контексте проекта "Северный поток - 2".

Как сообщалось, 9 июля у Меркель рассказали, о чем канцлер будет разговаривать с Зеленским. Канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудит ряд вопросов, в частности урегулирование конфликта на Донбассе и реформы.

Впоследствии спикер Зеленского рассказал, о чем президент будет говорить с Меркель: Зеленский в Берлин "везет аргументы" против Северного потока.