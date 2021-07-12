СБУ заблокировала канал контрабанды сырья для наркотиков: изъято товаров на 4 миллиона гривень

Служба безопасности Украины блокировала масштабный канал контрабанды прекурсоров через Международный аэропорт "Борисполь" и изъяли "товара" по ценам черного рынка на 4 миллиона гривен

Как пишет Regionews со ссылкой на пресс-службу спецслужбы, злоумышленники ввозили "товар" для производства наркотиков из одной из арабских стран.

По материалам следствия, организовал сделку житель Днепропетровщины вместе с сообщниками, жителями одной из стран Ближнего Востока. Злоумышленники закупали прекусоросодержащие препараты в одной из местных арабских медицинских сетей. Там же в подпольных нарколабораториях дельцы изготавливали "чистый" псевдоэфедрин (прекурсор, используемый для производства наркотиков).

Затем "курьеры" под видом обычных туристов перевозили в Украину крупные партии запрещенных препаратов, маскируя под сувенирную и кондитерскую продукцию. "Дельцы" реализовывали прекурсоры на территории Днепропетровской области.

Правоохранители задержали одного из "курьеров" в аэропорту. У него в личных вещах нашли партию прекурсора. Изъято 2 кг псевдоэфедрина.

Фигуранту сообщено о подозрении по ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Напомним, что в июне на Хмельнитчине разоблачили преступную группу, которая изготавливала психотропы.