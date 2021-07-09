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09 июля 2021, 17:09 8

Зеленский назначил нового руководителя аппарата офиса Президента

09 июля 2021, 17:09 8
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Фото з відкритих джерел
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Президент Украины Владимир Зеленский назначил Мария Витушок руководителем аппарата Офиса Главы государства.

Как пишет Regionews, со ссылкой на пресс-службу главы государства указ было подписано 9 июля.

"Назначить Витушок Марию Анатольевну Руководителем Аппарата Офиса Президента Украины", - отмечается в документе.

Другим указом Зеленский уволил нынешнего многолетнего руководителя Аппарата ОП Алексея Днепрова и назначил его заместителем главы.

Как пояснили в ОП, Днепров будет отвечать за гуманитарное направление работы офиса.

Другим указом Зеленский уволил Юрия Костюка с должности заместителя главы Офиса Президента и назначил его советником Главы государства.

Он " сфокусирует внимание на стратегических вопросах развития государства и стремительной трансформации общественных процессов. Также Юрий Костюк и в дальнейшем будет отвечать за подготовку речей и выступлений главы государства".

Напомним, что 9 июля Владимир Зеленский также официально назначил нового пресс-секретаря Главы государства. Им стал журналист Сергей Никифоров.

Офис президента стратегия президент указ пресса

 
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