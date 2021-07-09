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09 июля 2021, 15:36 426

Более половины украинцев поддерживают идею требовать репарации от Германии и РФ за преступления во Второй мировой - опорос

09 июля 2021, 15:36 426
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Более половины украинцев поддерживают идею требовать у Германии и России репарации за преступления против мирного населения во время Второй мировой войны.

Как пишет Regionews, об этом свидетельствуют результаты исследования Киевского международного института социологии по заказу "Фонда Демократические инициативы" им. Илька Кучерива.

За требование репараций от Германии выступают 61,1% респондентов, России – 55,3%

В частности, выдвижение требований к Германии за преступления нацистского режима: массовые казни мирного населения, военнопленных, подпольщиков и партизан, бойцов УПА, вывоз на принудительный труд полностью поддерживают 34,5%, скорее поддерживают – 26,6%, скорее не поддерживают – 16,4%, полностью не поддерживают – 15,1%, а 7,5% затруднились ответить.

Кроме того, выдвижение требований к России за преступления сталинского режима: депортации украинцев и крымских татар полностью поддерживают 36,2%, скорее поддерживают – 19,1%, скорее не поддерживают – 16,2%, полностью не поддерживают – 19,5%, а 9% затруднились ответить.

Исследование было проведено Киевским международным институтом социологии в мае-июне 2021 года по заказу Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива.

Полевой этап исследования проходил с 1 по 7 июня 2021 года. Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI).

Всего в рамках исследования было проведено 2003 интервью. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и с дизайн-эффектом 1.1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2.1% для показателей, близких к 25 или 75%, 1,5% для показателей, близких к 10 или 90%, 1,1% для показателей, близких к 5 или 95%, 0,5% для показателей, близких к 1 или 99%.

Напомним, что по данным весеннего опроса Фонда "Демократические инициативы" совместно с Центром политической социологии почти половина украинский считают, что вторая мировая была развязана из-за сговора Гитлера и Сталина

опрос социология Вторая мировая исследование КМИС

 
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