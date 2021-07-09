Зеленский выходит во второй тур и выигрывает президентские выборы - опрос "Социса"

Если бы в ближайшее время состоялись выборы президента, то во второй тур прошли бы действующий глава государства Владимир Зеленский (28,8% среди определившихся и готовых участвовать в голосовании) и пятый Президент Украины Петр Порошенко (18,4%), а во втором туре вновь победил бы Зеленский.

Как пишет Regionews, об этом свидетельствуют данные опроса центра SOCIS

По информации социологов, если бы выборы президента прошли в ближайшее воскресенье, то за Владимира Зеленского проголосовали 22,2% среди всех опрошенных респондентов, или 28,8% - среди определившихся и готовых участвовать в голосовании, за Петра Порошенко - 14,2% или 18,4%, за Игоря Смешко - 7,9% или 10,3%, за Юлию Тимошенко - 6,5% или 8,5%, за Юрия Бойко - 6,1% или 7,9%.

Если же во второй тур выходят Президент Украины Владимир Зеленский и его предшественник Петр Порошенко, то за Зеленского проголосовали бы 60% среди определившихся и готовых участвовать в голосовании респондентов, за Порошенко - 40%.

В паре Зеленский-Бойко, за Зеленского проголосовали бы 76% среди определившихся и готовых участвовать в голосовании респондентов, за Бойко - 24%. В паре Порошенко-Бойко, за Порошенко проголосовали бы 60% среди определившихся и готовых участвовать в голосовании респондентов, за Бойко - 40%.

Сроки проведения исследования: 25 - 30 июня 2021 года. Результаты репрезентативны на уровне всей страны по показателям возраста (старше 18 лет), пола, типу поселения (город / село) и разделения на области; Опрос не проводился в АР Крым и на неподконтрольной украинской власти части Донецкой и Луганской областей; В общем, было опрошено 2000 респондентов; Метод исследования: телефонный опрос Сати (Computer Assisted Telephone Interviewing) с использованием планшетов; Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал с вероятностью 0.95): (доверительный интервал): +/- 2.4% для показателей близких к 50%, +/- 2.1% для показателей, близких к 25%, погрешность +/- 1.5% - для показателей близких к 10% и +/- 1.1% - для показателей, близких к 5%; Средняя продолжительность одного интервью составила 11 минут.

Напомним, что по даннным опроса центра Разумкова, в июне за Зеленского готовы были проголосовать 32,4% определившихся.