Появилось изображение Большого герба Украины, который предлагает Зеленский

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На сайте Верховной Рады опубликовали текст законопроекта №5712 президента Владимира Зеленского о Большом гербе Укрины и обнародовали изображение проекта государственного символа

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады, передает RegioNews.

Согласно документу, Большой герб Украины обязательно изображается на:

официальных символах президента Украины;

большой государственной печати Украины;

печатях президента, Верховной Рады, Кабинета министров, Конституционного Суда, Верховного Суда;

фасаде здания резиденции президента в Киеве;

фасадах зданий ВР, Кабмина, КСУ и Верховного Суда;

зале заседаний Верховной Рады;

денежных знаках Украины по решению Нацбанка.

Также Большой герб может использоваться физическими и юридическими лицами, но с соблюдением установленных законом требований.

Большой герб нельзя использовать как собственную символику органам госвласти, территориальным общинам, символику районов и областей или как элемент такой символики.

Изображение Большого герба запрещается использовать:

в символике политических партий, общественных объединений, профсоюзов и их объединений, юридических и физических лиц;

в рекламе, кроме социальной рекламы по защите суверенитета и территориальной целостности Украины;

в перевернутом виде или другим способом, что выражает надругательство и пренебрежение к нему;

с размещением на нем надписей или изображений независимо от способов их нанесения и содержания.

За публичное надругательство над Большим гербом Украины, а также нарушение установленных настоящим Законом требований относительно использования Большого герба Украины лица несут ответственность, установленную законом", - говорится в документе.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Зеленский внес в Раду законопроект о большом государственном гербе Украины.

Позже в Раде появился законопроект Зеленского о большом гербе Украины.