Появилось изображение Большого герба Украины, который предлагает Зеленский
На сайте Верховной Рады опубликовали текст законопроекта №5712 президента Владимира Зеленского о Большом гербе Укрины и обнародовали изображение проекта государственного символа
Об этом сообщается на сайте Верховной Рады, передает RegioNews.
Согласно документу, Большой герб Украины обязательно изображается на:
- официальных символах президента Украины;
- большой государственной печати Украины;
- печатях президента, Верховной Рады, Кабинета министров, Конституционного Суда, Верховного Суда;
- фасаде здания резиденции президента в Киеве;
- фасадах зданий ВР, Кабмина, КСУ и Верховного Суда;
- зале заседаний Верховной Рады;
- денежных знаках Украины по решению Нацбанка.
Также Большой герб может использоваться физическими и юридическими лицами, но с соблюдением установленных законом требований.
Большой герб нельзя использовать как собственную символику органам госвласти, территориальным общинам, символику районов и областей или как элемент такой символики.
Изображение Большого герба запрещается использовать:
- в символике политических партий, общественных объединений, профсоюзов и их объединений, юридических и физических лиц;
- в рекламе, кроме социальной рекламы по защите суверенитета и территориальной целостности Украины;
- в перевернутом виде или другим способом, что выражает надругательство и пренебрежение к нему;
- с размещением на нем надписей или изображений независимо от способов их нанесения и содержания.
За публичное надругательство над Большим гербом Украины, а также нарушение установленных настоящим Законом требований относительно использования Большого герба Украины лица несут ответственность, установленную законом", - говорится в документе.
Напомним, ранее сообщалось, что президент Зеленский внес в Раду законопроект о большом государственном гербе Украины.
Позже в Раде появился законопроект Зеленского о большом гербе Украины.