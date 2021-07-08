Зеленский официально назначил новую руководительницу Ивано-Франковской области

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальный сайт Президента Украины.

В частности, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 281/2021 о назначении председателем Ивано-Франковской областной государственной администрации Светланы Онищук, которая до этого работала заместителем главы облгосадминистрации.

Во время встречи в Офисе Президента Владимир Зеленский вручил новой руководительнице Ивано-Франковской ОГА служебное удостоверение и пожелал успехов в должности.

"Верю, что ваш профессиональный уровень, опыт госслужбы и знания региона поможет сделать работу облгосадминистрации еще более эффективной для создания истории успеха вашей родной Ивано-Франковщины", - отметил Президент.

Среди приоритетов глава государства назвал развитие инфраструктуры и туристического потенциала региона, а также привлечение инвестиций.

Справка

Светлана Онищук родилась в 1984 году в поселке Заболотов Ивано-Франковской области. В 2002 году окончила Снятинский сельскохозяйственный техникум по направлению "бухгалтерский учет". В 2005 году - Прикарпатский национальный университет им. Василия Стефаника по направлению "правоведение". Доктор наук по государственному управлению.

Трудовую деятельность Светлана Онищук начала 2002 как юридический консультант частной агрофирмы. Проходил службу в органах внутренних дел в Прикарпатском юридическом институте Львовского государственного университета внутренних дел. С 2012 года работала на различных должностях в Национальном агентстве Украины по вопросам государственной службы и его региональных подразделениях. С сентября 2019 - заместитель председателя Ивано-Франковской ОГА.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание генерала полиции третьего ранга руководителю главного управления полиции в Киевской области полковнику Андрею Небытов, а также начальнику Главного управления Национальной полиции Украины во Львовской области полковнику Александру Шляховская.