12:55  08 июля
Укрпочта разъяснила, как можно вернуться к получению пенсий на дому через почтальонов
13:59  08 июля
В Киеве объявили подозрение "голосеевскому стрелку"
17:55  08 июля
Сутки в ООС: шесть обстрелов позиций ВСУ оккупантами
UA | RU
UA | RU
08 июля 2021, 21:36 11

Зеленский официально назначил новую руководительницу Ивано-Франковской области

08 июля 2021, 21:36 11
Читайте також українською мовою
Фото president.gov.ua
Читайте також
українською мовою

Глава государства назначил руководительницу Ивано-Франковской облгосадминистрации. Ею стала Светлана Онищук

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальный сайт Президента Украины.

В частности, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 281/2021 о назначении председателем Ивано-Франковской областной государственной администрации Светланы Онищук, которая до этого работала заместителем главы облгосадминистрации.

Во время встречи в Офисе Президента Владимир Зеленский вручил новой руководительнице Ивано-Франковской ОГА служебное удостоверение и пожелал успехов в должности.

"Верю, что ваш профессиональный уровень, опыт госслужбы и знания региона поможет сделать работу облгосадминистрации еще более эффективной для создания истории успеха вашей родной Ивано-Франковщины", - отметил Президент.

Среди приоритетов глава государства назвал развитие инфраструктуры и туристического потенциала региона, а также привлечение инвестиций.

Справка

Светлана Онищук родилась в 1984 году в поселке Заболотов Ивано-Франковской области. В 2002 году окончила Снятинский сельскохозяйственный техникум по направлению "бухгалтерский учет". В 2005 году - Прикарпатский национальный университет им. Василия Стефаника по направлению "правоведение". Доктор наук по государственному управлению.

Трудовую деятельность Светлана Онищук начала 2002 как юридический консультант частной агрофирмы. Проходил службу в органах внутренних дел в Прикарпатском юридическом институте Львовского государственного университета внутренних дел. С 2012 года работала на различных должностях в Национальном агентстве Украины по вопросам государственной службы и его региональных подразделениях. С сентября 2019 - заместитель председателя Ивано-Франковской ОГА.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание генерала полиции третьего ранга руководителю главного управления полиции в Киевской области полковнику Андрею Небытов, а также начальнику Главного управления Национальной полиции Украины во Львовской области полковнику Александру Шляховская.

президент губернаторы Ивано-Франковская область

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Не могу уволить Татарова. Как Зеленский поставил жирную точку на попытках украинцев достучаться до него через петиции
Попытка номер три: сможет ли франковский мэр Марцинкив сдвинуть с места легендарный долгострой
Все публикации »
Виктор Небоженко
Владимир Фесенко
Михаил Басараб
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram