На оккупированные территории не пускают инспекторов МАГАТЭ - Кравчук

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Украинская делегация в ТКГ заявляет об очередном сознательном нарушении Россией договоренностей - инспекторам МАГАТЭ блокируют доступ к ядерному материалу на временно оккупированных территориях

Об этом говорится в официальном Telegram- канале делегации, передает RegioNews.

Как отмечается в сообщении, Украина исходит из того, что блокировка доступа инспекторов МАГАТЭ к ядерным материалам на временно оккупированных территориях - это сознательное препятствование работе международной организации со стороны РФ, а в сочетании с милитаризацией Крымского полуострова такие действия содержат четкие признаки нарушения РФ Договора о нераспространении ядерного оружия.

Препятствуя деятельности МАГАТЭ в Украине, РФ дискредитирует себя, в первую очередь, как член Агентства и, во вторую, - как поставщик ядерных услуг и технологий в третьи страны", - считают в ТКГ.

По словам главы украинской делегации Леонида Кравчука, Украина вновь призвала российскую сторону:

разблокировать работу КПВВ со своей стороны;

вернуться к полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня;

согласовать план разминирования с графиком проведения ремонтных работ на ключевых объектах критической инфраструктуры вблизи линии разграничения;

создать безопасные условия для надлежащего функционирования объектов, обеспечивающих потребности гражданского населения.

"Украинская делегация продолжает настаивать на необходимости скорейшего освобождения всех лиц, удерживаемых в связи с конфликтом, и принимает все необходимые для этого меры. К сожалению, наши предложения и инициативы пока не встречают должной реакции российской стороны”, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в ТКГ рассказали, кто примет решение о переносе заседаний из Минска.