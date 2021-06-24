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24 июня 2021, 09:12 15

На оккупированные территории не пускают инспекторов МАГАТЭ - Кравчук

24 июня 2021, 09:12 15
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Фото: из открытых источников
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Украинская делегация в ТКГ заявляет об очередном сознательном нарушении Россией договоренностей - инспекторам МАГАТЭ блокируют доступ к ядерному материалу на временно оккупированных территориях

Об этом говорится в официальном Telegram- канале делегации, передает RegioNews.

Как отмечается в сообщении, Украина исходит из того, что блокировка доступа инспекторов МАГАТЭ к ядерным материалам на временно оккупированных территориях - это сознательное препятствование работе международной организации со стороны РФ, а в сочетании с милитаризацией Крымского полуострова такие действия содержат четкие признаки нарушения РФ Договора о нераспространении ядерного оружия.

Препятствуя деятельности МАГАТЭ в Украине, РФ дискредитирует себя, в первую очередь, как член Агентства и, во вторую, - как поставщик ядерных услуг и технологий в третьи страны", - считают в ТКГ.

По словам главы украинской делегации Леонида Кравчука, Украина вновь призвала российскую сторону:

  • разблокировать работу КПВВ со своей стороны;
  • вернуться к полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня;
  • согласовать план разминирования с графиком проведения ремонтных работ на ключевых объектах критической инфраструктуры вблизи линии разграничения;
  • создать безопасные условия для надлежащего функционирования объектов, обеспечивающих потребности гражданского населения.

"Украинская делегация продолжает настаивать на необходимости скорейшего освобождения всех лиц, удерживаемых в связи с конфликтом, и принимает все необходимые для этого меры. К сожалению, наши предложения и инициативы пока не встречают должной реакции российской стороны”, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в ТКГ рассказали, кто примет решение о переносе заседаний из Минска.

ТКГ оккупанты РФ оружие Леонид Кравчук

 
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