Разумков подписал закон об отмене штрафов за нарушение выезда из ОРДЛО
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон об отмене штрафов за нарушение порядка въезда/выезда из ОРДЛО
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады.
Документ предусматривает, что к гражданам Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях, на период действия карантина или на время блокирования деятельности контрольных пунктов въезда/выезда.
Отмечается, что не применяется административная ответственность за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины или выезда из нее, если такие нарушения наступили по причинам гуманитарного характера, определенные Кабмином.
Напомним, внутри июня для жителей ОРДЛО и Крыма отменили самоизоляцию и COVID-тесты.
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