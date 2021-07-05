08:52  05 июля
COVID в Украине: за сутки выявили 244 новых случаев
09:41  05 июля
Непогода в Украине: без света осталось почти 30 населенных пунктов
08:11  05 июля
Сутки в ООС: шесть нарушений, один военнослужащий погиб
UA | RU
UA | RU
05 июля 2021, 14:58 516

Разумков подписал закон об отмене штрафов за нарушение выезда из ОРДЛО

05 июля 2021, 14:58 516
Читайте також українською мовою
Facebook
Читайте також
українською мовою

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон об отмене штрафов за нарушение порядка въезда/выезда из ОРДЛО

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады.

Документ предусматривает, что к гражданам Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях, на период действия карантина или на время блокирования деятельности контрольных пунктов въезда/выезда.

Отмечается, что не применяется административная ответственность за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины или выезда из нее, если такие нарушения наступили по причинам гуманитарного характера, определенные Кабмином.

Напомним, внутри июня для жителей ОРДЛО и Крыма отменили самоизоляцию и COVID-тесты.

ОРДЛО боевики Верховная Рада оккупанты Дмитрий Разумков

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
От Чернигова до Британии. Как Минобороны прославилось женскими каблуками
Тактика или зрада: почему закарпатские "слуги народа" пошли против Зеленского
Все публикации »
Михаил Басараб
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua