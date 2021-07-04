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04 июля 2021, 11:39 239

Аваков и Фукс через Терехова разделили сферы влияния в Харькове, - Лещенко

04 июля 2021, 11:39 239
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Министр внутренних дел Арсен Аваков и олигарх Павел Фукс по сути разделили Харьков на сферы влияния

Об этом на своем канале на "Ютубе" заявил журналист Сергей Лещенко, передает RegioNews.

По его словам, на последнем заседании СНБО, когда принималось решение о введении персональных санкций в отношении Павла Фукса и Дмитрия Фирташа, Аваков не голосовал, что объясняется не только давним сотрудничеством министра с Фуксом и общими бизнес-интересами, но и ситуацией в Харькове, где Аваков и Фукс совместно поддерживают на выборах городского головы Игоря Терехова.

"Чем сейчас занимается Фукс? Фукс после смерти мэра Харькова Геннадия Кернеса, пытался представить себя как спасителя города от создания "Харьковской народной республики" в 2014 году", - рассказал Лещенко.

По его словам, Фукс заявляет, тогда он якобы "действовал как посредник от олигарха Игоря Коломойского и даже смог добиться отмены съезда в Харькове, куда прибыл Янукович после побега из Киева. И сейчас Фукс хочет закрепить за собой моральное право определять, кто дальше будет управлять Харьковом".

"И Фукс и Аваков делают ставку на нынешнего и.о. мэра Харькова, секретаря горсовета Игоря Терехова. Фукс с Аваковым распределили сферы влияния и делают Терехова заложником своих интересов. Это явно не входит в планы Банковой", - заявил Лещенко.

Напомним, 31 октября 2021 года в Харькове состоятся досрочные выборы харьковского городского головы. Кандидатуру секретаря горсовета и временного и.о. мэра Игоря Терехова публично поддерживает российско-украинский олигарх Павел Фукс.

18 июня СНБО ввел санкции против Павла Фукса на основании признания лицензий, купленных им у приближенных Януковича, незаконными. Санкции включают в себя блокирование активов, ограничения на ведение торговых операций, запрет на вывод капитала.

Харьков Павел Фукс Игорь Терехов Арсен Аваков

 
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