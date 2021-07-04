Защищая Фукса, Аваков пошел против Зеленского и может быть осенью отправлен в отставку, - Лещенко

Этой осенью Арсен Аваков может быть уволен с должности министра внутренних дел Украины из-за того, что защищает олигарха Павла Фукса, с которым у него давние связи, что идет в разрез с политикой деолигархизации президента Владимира Зеленского

Об этом на своем канале на "Ютубе" заявил журналист Сергей Лещенко, передает RegioNews.

По его словам, на последнем заседании СНБО Аваков не голосовал за решение о введении санкций в отношении олигархов Павла Фукса и Дмитрия Фирташа.

Для Авакова, считает Лещенко, отношения с Фуксом – "это часть секретной и неофициальной его жизни". "Однажды Аваков даже рассказал в интервью Дмитрию Гордону, что с Фуксом он знаком 25 лет, еще по Харькову, когда Фукс был "простым украинским парнем". Сейчас они встречаются чаще, потому что Фукс переехал в Киев, хотя раньше жил в Москве, и иногда Фукс ему звонит, и они встречаются. Журналистам удавалось фиксировать, как кортеж Фукса заезжал на территорию министерства внутренних дел, когда там находился Аваков. Фукс объяснял эти встречи тем, что ездил по личным делам", - отметил Лещенко.

Он также напомнил историю перераспределения активов бывшего президента Януковича: "Некоторые активы семьи Януковича, такие как газовые лицензии были оформлены на экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого, у которого была компания "Голден деррик", и у которой было 30 лицензий. 19 переоформили на фирмы, которые приписывают Фуксу". По словам Лещенко, другие 11 лицензий "Голден деррик" были "оформлены на связанные с Аваковым структуры. Речь идет о фирме "Ангро Инвест", связанной с помощником бывшего нардепа от "Народного фрота" Игоря Котвицкого – самого близкого доверенного лица Авакова".

"Возможное участие Авакова и Фукса в распределении газового наследства Януковича могло фактически влиять на поведение Авакова во время СНБО, когда рассматривались санкции в отношении Фукса, а это уже прямой конфликт интересов. И это может стать для Банковой дополнительным поводом думать о том, что такой министр неадекватен своей должности и инициировать его отставку", - заявил Лещенко.

"Для Авакова это был момент истины, что выбрать - государственный интерес или частный", - заявил Лещенко, добавив, что Аваков этот выбор сделал, встав на сторону олигархов. "Теперь президент Зеленский смог собственными глазами убедиться, что министр голосует против объявленной Зеленским политики деолигархизации... Как минимум, в отношении министра это означает, что такой министр является ненадежным и вопрос его замены - это только вопрос времени", - подытожил Лещенко.

Напомним, 18 июня СНБО Украины ввел персональные санкции против российско-украинского бизнесмена Павла Фукса. Основанием стало незаконное получение компаниями Фукса лицензий на добычу полезных ископаемых на территории Украины. Санкции включают блокирование активов и ограничение торговых операций. В начале года Павел Фукс высказался в поддержку кандидатуры Игоря Терехова, и.о. мэра Харькова на будущих внеочередных выборах харьковского городского головы.

Также напомним, что Павел Фукс приехал из России в Украину в ноябре 2015 года, а президент Петр Порошенко предоставил ему украинское гражданство.