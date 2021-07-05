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05 июля 2021, 11:46 264

Более 170 компаниям из санкционного списка СНБО заблокировали активы

05 июля 2021, 11:46 264
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Фото: из открытых источников
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По инициативе СБУ были заблокированы активы всех 174 "контрабандных компаний", которые попали под санкции СНБО

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Всем 174 юридическим лицам-фигурантам санкционных списков СНБО заблокированы активы", - говорится в сообщении.

Так, 20 предприятиям, к которым применены санкции, остановлено действие разрешений на брокерскую деятельность, пятерым - остановлены разрешения на эксплуатацию таможенных складов, а три предприятия исключены из перечня мест доставки.

В пресс-центре отметили, что именно СБУ подала предложения СНБО относительно применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в пределах Службы борьбы с системной контрабандой.

Напомним, в Украине блокировали контрабанду медпрепаратов для борьбы со смежными болезнями при COVID-19.

Также СБУ предупредила масштабную контрабанду товара из России и ОРДЛО на 4 миллиона.

контрабанда санкции СНБО СБУ криминал

 
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