Семь партий проходят в Раду - КМИС
Если бы выборы в парламент проходили в конце июня, в него бы прошли бы 7 партий. Наибольшую поддержку получила бы партия “Слуга народа”
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Киевский международный институт социологии.
Всеукраинский опрос общественного мнения проводился с 22 по 29 июня.
Наибольшую поддержку получила бы партия "Слуга народа” (20,6% среди тех, кто определился с выбором).
Второе место с примерно одинаковой поддержкой (в пределах статистической погрешности) "делят” "ОПЗЖ” (16,9%), "ЕС” (15%) и "Батькивщина” (14,7%). Также набирают более 5% "Сила и честь” (7%), РПЛ (5,7%) и "Украинская стратегия Гройсмана” (5,1%).
Опросили 2031 респондента, проживающих в 107 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым).
В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.
Как сообщалось, согласно результатами этого же опроса, большинство украинцев не одобряют действия Зеленского.