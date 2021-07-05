Семь партий проходят в Раду - КМИС

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Если бы выборы в парламент проходили в конце июня, в него бы прошли бы 7 партий. Наибольшую поддержку получила бы партия “Слуга народа”

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Киевский международный институт социологии.

Всеукраинский опрос общественного мнения проводился с 22 по 29 июня.

Наибольшую поддержку получила бы партия "Слуга народа” (20,6% среди тех, кто определился с выбором).

Второе место с примерно одинаковой поддержкой (в пределах статистической погрешности) "делят” "ОПЗЖ” (16,9%), "ЕС” (15%) и "Батькивщина” (14,7%). Также набирают более 5% "Сила и честь” (7%), РПЛ (5,7%) и "Украинская стратегия Гройсмана” (5,1%).

Опросили 2031 респондента, проживающих в 107 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым).

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Как сообщалось, согласно результатами этого же опроса, большинство украинцев не одобряют действия Зеленского.