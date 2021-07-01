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01 июля 2021, 17:50 305

Малюська рассказал, кто не сможет покупать землю сельхозназначения после запуска земельного рынка

01 июля 2021, 17:50 305
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Фото из открытых источников
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Купить землю сельскохозяйственного назначения не смогут не только иностранцы, но и лица, находящиеся под санкциями

Об этом министр юстиции Денис Малюська рассказал на брифинге представителей Кабмина относительно запуска рынка земли в Украине, передает RegioNews.

Глава Минюста также рассказал, что каждого желающего приобрести участок с/х земли будут тщательно проверять, в частности, на наличие уже приобретенных земельных участков.

На самом деле, будет проводиться достаточно большая проверка приобретателя земли. В первую очередь это будет касаться того, нет ли у него уже земли сельскохозяйственного назначения, чтобы не было превышения (лимита - ред.). При этом будет проверяться, нет ли земли у юридических лиц, где гражданин является участником, - сказал он.

Малюська отметил, что проверяться будут и средства, за которые граждане будут покупать земельные участки.

Это не будут средства, которые бывший чиновник-коррупционер прятал, а сейчас достал и пошел покупать землю. Это будет невозможно, потому что происхождение средств нужно доказывать у нотариуса, который будет оформлять земельные сделки, - добавил министр.

Как сообщалось, в Украине открыт рынок земли: мораторий на продажу сельхозземель отменен. С 1 июля 2021 года вступил в силу закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения": им отменено действие моратория на продажу земли.

Вчера в Минагрополитики рассказали, какие документы нужны для продажи земли. Для продажи земельного участка владелец обязан иметь кадастровый номер участка, зарегистрировать право собственности и иметь выписку из реестра прав собственности в бумажном или электронном виде.

рынок земли Минюст Денис Малюська продажа земли Ограничение

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