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30 июня 2021, 16:02 335

В Минагрополитики рассказали, какие документы нужны для продажи земли

30 июня 2021, 16:02 335
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Фото: из открытых источников
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Для продажи земельного участка собственник обязан иметь кадастровый номер участка, зарегистрировать право собственности и иметь выписку из реестра прав собственности в бумажном или электронном виде

Об этом в Facebook сообщил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко, передает RegioNews.

По его словам, наличие кадастрового номера можно проверить на публичной кадастровой карте Украины.

Если кадастрового номера нет, обратитесь к разработчику документации по землеустройству для изготовления технической документации по установлению или восстановлению границ участка в натуре и зарегистрируйте участок в Государственном земельном кадастре. Во время регистрации участка ему будет присвоен кадастровый номер", - рассказал министр.

Міністр Лещенко оприлюднив список документів, необхідних для продажу землі 01

Он уточнил, что следующим шагом для продажи земельного участка является регистрация права собственности в Государственном реестре прав на недвижимое имущество.

Это осуществляют исполнительные органы сельских, поселковых и городских советов, нотариусы или центры предоставления административных услуг.

Регистрация права собственности в Государственном реестре прав на недвижимое имущество и указанный пакет документов сможет гарантировать вам право пользования, владения распоряжения земельным участком и поможет избежать многих рисков", - подытожил Лещенко.

Напомним, в конце мая Шмыгаль распорядился разработать документы для запуска рынка земли.

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