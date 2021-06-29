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29 июня 2021, 12:09 12

НАПК направило в суд протоколы на четырех нардепов

29 июня 2021, 12:09 12
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Фото: из открытых источников
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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) за две недели составило и направило в суд 99 административных протоколов, в том числе и на четырех народных депутатов

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-службы НАПК.

Так, по признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов составлены и направлены в суд протоколы в отношении таких депутатов:

  • Артема Нагаевского, который дважды обратился в МВД с депутатским обращением, в котором поднимался вопрос, что составляло его частный интерес (2 протокола);
  • Илью Киву, который обратился депутатским обращением с вопросом, составлявшим его частный интерес, к в.и.о. директора ГБР.

Кроме того, на двух депутатов составили протоколы за получение подарков, которые не входят в рамки закона. Так, Максим Гузенко занимая должность народного депутата, получил в 2020 году от юридического лица подарок в виде комплекса услуг, стоимость которого превышает один прожиточный минимум для трудоспособных лиц.

В то же время народный депутат Иванна Климпуш-Цинцадзе занимая должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, получила подарок в виде услуги (авиаперелет), стоимость которой превышает один прожиточный минимум для трудоспособных лиц.

Напомним, недавно НАПК направило в суд протокол в отношении заместителя Труханова.

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