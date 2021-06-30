"Нафтогаз" начал подключать клиентов через "Дию"
НАК "Нафтогаз Украины" начал подключать граждан через приложение "Дия"
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Дию" в Telegram.
Согласно сообщению, для того, чтобы оформить заявление с помощью программы "Дии", нужно:
- зайти на сайт gas.ua в раздел "стать нашим клиентом";
- выбрать возможность "подать заявление в "Дие";
- выбрать ID-карту или идентификационный код;
- сканировать QR-код;
- подтвердить передачу цифрового документа;
- заполнить дополнительные необходимые поля для смены поставщика;
- выбрать функцию "сформировать файл заявки" и после этого подписать заявление удобным способом.
Сообщается, что ранее процедура смены газовой компании занимала до 3-х недель, теперь - до 3-х дней. Подача заявки происходит в несколько кликов, а обработка - 10-15 минут.
Напомним, недавно украинцам разрешили открывать счета в банках по документам в "Дие".
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