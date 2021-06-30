"Нафтогаз" начал подключать клиентов через "Дию"

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Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Дию" в Telegram.

Согласно сообщению, для того, чтобы оформить заявление с помощью программы "Дии", нужно:

зайти на сайт gas.ua в раздел "стать нашим клиентом";

выбрать возможность "подать заявление в "Дие";

выбрать ID-карту или идентификационный код;

сканировать QR-код;

подтвердить передачу цифрового документа;

заполнить дополнительные необходимые поля для смены поставщика;

выбрать функцию "сформировать файл заявки" и после этого подписать заявление удобным способом.

Сообщается, что ранее процедура смены газовой компании занимала до 3-х недель, теперь - до 3-х дней. Подача заявки происходит в несколько кликов, а обработка - 10-15 минут.

Напомним, недавно украинцам разрешили открывать счета в банках по документам в "Дие".