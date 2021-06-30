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30 июня 2021, 15:48 198

"Нафтогаз" начал подключать клиентов через "Дию"

30 июня 2021, 15:48 198
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Фото из открытых источников
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НАК "Нафтогаз Украины" начал подключать граждан через приложение "Дия"

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Дию" в Telegram.

Согласно сообщению, для того, чтобы оформить заявление с помощью программы "Дии", нужно:

  • зайти на сайт gas.ua в раздел "стать нашим клиентом";
  • выбрать возможность "подать заявление в "Дие";
  • выбрать ID-карту или идентификационный код;
  • сканировать QR-код;
  • подтвердить передачу цифрового документа;
  • заполнить дополнительные необходимые поля для смены поставщика;
  • выбрать функцию "сформировать файл заявки" и после этого подписать заявление удобным способом.

Сообщается, что ранее процедура смены газовой компании занимала до 3-х недель, теперь - до 3-х дней. Подача заявки происходит в несколько кликов, а обработка - 10-15 минут.

Напомним, недавно украинцам разрешили открывать счета в банках по документам в "Дие".

Дія газ Нафтогаз Украина топливо

 
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