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30 июня 2021, 20:46 30

В "Нафтогазе" перенесли рассмотрение вопроса об отстранении Витренко

30 июня 2021, 20:46 30
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Фото из открытых источников
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Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" перенес рассмотрение вопроса о возможном отстранении новоназначенного председателя правления Юрия Витренко на одно из следующих заседаний

Об этом говорится в заявлении независимых членов наблюдательного совета, пишет RegioNews со ссылкой на LB.ua.

Отмечается, что Наблюдательный совет стремится к коллегиальному подходу к управлению компанией. Согласно Уставу, решения принимаются большинством голосов членов правления, а самые главные вопросы должны передаваться на решения наблюдательному совету.

Сейчас члены Наблюдательного совета обратились с требованием пересмотреть внутренние документы по вопросам комплаенса на предмет их приемлемости и устранения пробелов, которые могут существовать.

Напомним, 15 июня Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выдало предписание о незаконности назначения Юрия Витренко на должность главы "Нафтогаза". В тот же день стало известно, что Витренко пойдет в суд из-за предписания НАПК о незаконности его назначения.

Также Минюст заявил, что обжалует предписание НАПК об отмене назначения Витренко.

Впоследствии в "Нафтогазе" инициировали отстранение Витренко из-за предписания НАПК.

Нафтогаз Украина увольнение Юрий Витренко Совет

 
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