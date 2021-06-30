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30 июня 2021, 10:31 668

На Киевщине будут судить полковника ВСУ за хищение горючего для зоны ООС

30 июня 2021, 10:31 668
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Фото: Нацполиция
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В Киевской области предстанут перед судом шестеро военных и гражданских лиц, которые организовали схему хищения нефтепродуктов из воинской части

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины, передает RegioNews.

Злоумышленники вывозили с территории части нефтепродукты, а именно дизтопливо и бензин, и сбывали его через АЗС Васильковского и Белоцерковского районов. За период своей преступной деятельности успели вывезти из воинской части более 80 тонн горючего, которое должно было использоваться для обеспечения военной техники в зоне проведения ООС", - говорится в сообщении.

По данным следствия, сумма ущерба составляет почти 1,8 млн грн. 27 мая 2021 года следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении полковнику Вооруженных Сил.

Также установлено, что один из злоумышленников, применяя физическое насилие к одному из бывших своих партнеров, требовал от него 730 тысяч гривен - долю с продажи топлива", - добавили в Нацполиции.

Досудебное расследование дела завершено, обвинение против шестерых подозреваемых передали в суд. Им может грозить до 12 лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что на Полтавщине задержали военных, которые воровали топливо с боевых самолетов.

ГБР расследование уголовное дело коррупция Киевская область топливо Нацполиция

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