На Киевщине будут судить полковника ВСУ за хищение горючего для зоны ООС

Фото: Нацполиция

В Киевской области предстанут перед судом шестеро военных и гражданских лиц, которые организовали схему хищения нефтепродуктов из воинской части

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины, передает RegioNews.

Злоумышленники вывозили с территории части нефтепродукты, а именно дизтопливо и бензин, и сбывали его через АЗС Васильковского и Белоцерковского районов. За период своей преступной деятельности успели вывезти из воинской части более 80 тонн горючего, которое должно было использоваться для обеспечения военной техники в зоне проведения ООС", - говорится в сообщении.

По данным следствия, сумма ущерба составляет почти 1,8 млн грн. 27 мая 2021 года следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении полковнику Вооруженных Сил.

Также установлено, что один из злоумышленников, применяя физическое насилие к одному из бывших своих партнеров, требовал от него 730 тысяч гривен - долю с продажи топлива", - добавили в Нацполиции.

Досудебное расследование дела завершено, обвинение против шестерых подозреваемых передали в суд. Им может грозить до 12 лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что на Полтавщине задержали военных, которые воровали топливо с боевых самолетов.