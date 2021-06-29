Депутаты отменили обязательную переаттестацию для украинских моряков

Фото: из открытых источников

Верховная Рада поддержала за основу и в целом законопроект №3944, которым отменяется обязательная периодическая переаттестация моряков

Об этом стало известно из трансляции заседания Рады, передает RegioNews.

За документ проголосовали 330 народных депутатов.

В пояснительной записке к законопроекту сообщается, что действующее законодательство не определяет для моряков альтернативных способов повторного подтверждения диплома.

Оно лишь устанавливает обязательные требования к прохождению курсов повышения квалификации и обязательного составления каждым моряком экзаменов в государственных квалификационных комиссиях.

Моряки, подавляющее большинство из которых имеют подтвержденный стаж работы на судах и современные знания и практические навыки, вынуждены в обязательном порядке сдавать экзамены в ДКК, безосновательно расходуя при этом денежные средства и время своего отпуска между рейсами", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что повторное подтверждение квалификации моряков создает значительную нагрузку на чиновников Инспекции по подготовке и дипломированию моряков.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве обыскивают инспекцию по вопросам подготовки и дипломирования моряков.

Также мы писали, что в Киеве, Херсоне и еще ряде городов моряки вышли на протесты против коррупции.