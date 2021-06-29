Рада одобрила штрафы за отказ от габаритно-весового контроля перегруженных фур

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В Украине будут штрафовать за отказ от габаритно-весового контроля - Верховная рада одобрила соответствующий законопроект №3743 во втором чтении

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Законом урегулирован вопрос о предотвращении и недопущении разрушения автомобильных дорог общего пользования. За документ проголосовали 257 парламентариев.

Законом введена ответственность за отказ от габаритно-весового контроля, которая предусматривает, в частности наложение штрафа в размере трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан и за нарушения, допущенные при заполнении грузоотправителем товарно-транспортной накладной или других предусмотренных законодательством документов на груз, - говорится в сообщении.

Нарушения при внесении сведений в товаро-транспортную накладную или иные определенные законодательством документы на груз будут наказывать адмінстягненням в размере трех тысяч таких минимумов (51 тысяча гривен).

Кроме того, нарушение правил проезда крупногабаритных и тяжеловесных автомобилей влечет за собой штраф в размере:

500 НМДГ (8500 гривен, в действующем законе такая же сумма) - в случае превышения габаритно-весовых норм от 5% до 10% включительно;

тысячи таких минимумов (17 тысяч гривен) - в случае превышения габаритно-весовых норм свыше 10%, но не более 20%;

2 тысяч минимумов (34 тысячи гривен) - в случае превышения габаритно-весовых норм свыше 20%, но не более 30%;

3 тысяч минимумов (51 тысяча гривен) - в случае превышения габаритно-весовых норм свыше 30%.

Основанием для освобождения от такой ответственности является наличие разрешения на проезд по дорогам транспорта, весовые или габаритные параметры которых превышают нормативные.

Админответственность за такие нарушения, зафиксированные с помощью средств фото - и киносъемки, видеозаписи, в том числе в авторежиме (при помощи комплекса технических средств автоопределение весовых, габаритных и иных параметров транспортного средства с функциями фотосъемки и/или видеозаписи) несет ответственное лицо - физическое лицо или руководитель юридического лица, по которому зарегистрировано транспортное средство.

А в случае если в Единый госреестр транспортных средств внесены сведения о надлежащем пользователе авто, тогда ответственность несет надлежащий пользователь транспортного средства.

Если же в Едином госреестре юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований на момент запроса отсутствуют сведения о руководителе юрлица, по которому зарегистрировано транспортное средство, - лицо, исполняющее полномочия руководителя этого юридического лица.

Как сообщалось 23 июня, на трассах Винницкой области из-за жары ограничили движение грузовиков. В Винницкой области при температуре выше +28 градусов запрещено двигаться фурам весом более 24 тонн по дорогам общенационального значения.

За месяц до того, 24 мая на Николаевщине фуры перекрыли государственную трассу: недовольны габаритно-весовым комплексом.