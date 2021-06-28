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28 июня 2021, 13:50 13

Учения Sea Breeze 2021 стартовали в Одессе

28 июня 2021, 13:50 13
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Фото УНИАН
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Официальная церемония открытия учений "Си Бриз-2021" (Sea Breeze) проходит в отеле "Бристоль", учения с участием около 30 стран продлятся с сегодняшнего дня до 10 июля и пройдут в северо-западной части Черного моря, в Николаевской, Херсонской и Одесской областях

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на УНИАН.

В ходе учений отработают различные боевые сценарии, среди которых - столкновения десантных кораблей, маневры на суше, водолазные операции.

Руководитель учений от Украины - заместитель командующего Военно-морских сил Вооруженных сил Украины капитан 1-го ранга Алексей Доскато, от США - капитан 1-го ранга Стюарт Бауман.

Кроме Украины и США, в учениях принимают участие представители 29 стран. Это Австралия, Албания, Объединенные Арабские Эмираты, Бангладеш, Болгария, Бразилия, Великобритания, Греция, Грузия, Дания, Египет, Израиль, Италия, Канада, Литва, Латвия, Молдова, Норвегия, Пакистан, Польша, Румыния, Сенегал, Турция, Франция, Швеция, Япония, Северная Ирландия.

Всего в учениях принимают участие более 30 самолетов и вертолетов, до 5 тыс. чел. личного состава, 50 единиц вооружения и техники. От Украины к учениям привлечены ВМС, воздушные силы, военная служба правопорядка, медицинские силы, Госпогранслужба, СБУ, Нацполиция, Морская охрана и тому подобное.

Sea Breese - многонациональные военные учения, которые проводятся на территории Украины начиная с 1997 года. Организаторами учений выступают Украина и США.

Как сообщалось, учения Sea Breeze-2021 будут самыми масштабными за 20 лет.

Вчера для в порт Одессы зашел американский эсминец.

США учения военные Си-Бриз Sea Breeze

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