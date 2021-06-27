Учения Sea Breeze-2021: в порт Одессы зашел американский эсминец

Фото: facebook.com/SeaBreezeexercise

Сегодня, 27 июня, в порт Одессы зашел ракетный эсминец военно-морских сил США USS Ross, он примет участие в военных учениях Sea Breeze-2021 в Черном море

Об этом сообщается на странице учений в Facebook, передает RegioNews.

Эсминец Военно-Морских сил США USS Ross прибыл в Одессу для участия в учениях Sea Breeze. Это 21 итерация учений, в ходе которых более 30 стран объединятся в учениях в Черном море", - говорится в сообщении.

Корабль пришвартовался на причале 1-К контейнерного терминала. В последний раз USS Ross заходил в Одессу в 2019 году. На его борту находится 90 пусковых установок, которые могут запускать крылатые ракеты Tomahawk.

Также корабль вооружен 127-мм артиллерийской установкой Mark 45, двумя 25-мм пушками M242 Bushmaster и четырьмя пулеметами Browning M2.

На борту установлены два трехствольных торпедных аппарата Mk.32 и два шестиствольных 20-мм автомата Phalanx CIWS. Корабль может принимать на борт вертолет "Sikorsky Sea Hawk".

Напомним, в этом году международное обучение "Sea Breeze" состоится при участии рекордного количества стран, свое участие официально подтвердил Шестой флот ВМС США.