Учения Sea Breeze-2021 будут самыми масштабными за 20 лет - Хомчак

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Украинско-американские учения Sea Breeze, которые продлятся с 28 июня до 10 июля, будут самыми масштабными с 1997 года

Как передает RegioNews, об этом "Укринформу" сообщил главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак.

Эти учения будут самыми масштабными с 1997 года. Их цель - подготовка штабов и подразделений ВМС ВСУ для выполнения задач по назначению в соответствии со стандартами и процедурами НАТО, а также приобретение опыта совместных действий при проведении многонациональных операций", - сообщил он.

Учения будут проходить в Одессе, Очакове, Днестровском лимане, Кинбурнской косе, островах Змеиный и Первомайский, дельте реки Дунай и других районах.

Хомчак обратил внимание, что половину личного состава, который будет задействован в учениях, составят именно украинские военные. В частности, с украинской стороны в маневрах примут участие 24 единицы кораблей и катеров,17 самолетов, десятки единиц вооружения и военной техники.

По его словам, 31 государство-участник примет участие в учениях, во время которых в целом будут задействованы около 30 кораблей, катеров и судов, до 30 самолетов и вертолетов, до 3000 личного состава и 50 единиц вооружения и военной техники.

Напомним, в этом году международное обучение "Sea Breeze" состоится при участии рекордного количества стран, свое участие официально подтвердил Шестой флот ВМС США.