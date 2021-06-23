13:44  23 июня
Бизнес в Днепре обяжут контролировать вредные выбросы в воздух и воду - Филатов
10:39  23 июня
В Киеве Центр массовой вакцинации будет работать 4 дня - КГГА
08:11  23 июня
Сутки на Донбассе: в ООС зафиксировали девять нарушений режима "тишины"
UA | RU
UA | RU
23 июня 2021, 13:21 7

Учения Sea Breeze-2021 будут самыми масштабными за 20 лет - Хомчак

23 июня 2021, 13:21 7
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Украинско-американские учения Sea Breeze, которые продлятся с 28 июня до 10 июля, будут самыми масштабными с 1997 года

Как передает RegioNews, об этом "Укринформу" сообщил главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак.

Эти учения будут самыми масштабными с 1997 года. Их цель - подготовка штабов и подразделений ВМС ВСУ для выполнения задач по назначению в соответствии со стандартами и процедурами НАТО, а также приобретение опыта совместных действий при проведении многонациональных операций", - сообщил он.

Учения будут проходить в Одессе, Очакове, Днестровском лимане, Кинбурнской косе, островах Змеиный и Первомайский, дельте реки Дунай и других районах.

Хомчак обратил внимание, что половину личного состава, который будет задействован в учениях, составят именно украинские военные. В частности, с украинской стороны в маневрах примут участие 24 единицы кораблей и катеров,17 самолетов, десятки единиц вооружения и военной техники.

По его словам, 31 государство-участник примет участие в учениях, во время которых в целом будут задействованы около 30 кораблей, катеров и судов, до 30 самолетов и вертолетов, до 3000 личного состава и 50 единиц вооружения и военной техники.

Напомним, в этом году международное обучение "Sea Breeze" состоится при участии рекордного количества стран, свое участие официально подтвердил Шестой флот ВМС США.

военная техника НАТО чорноморський регіон ВСУ обучение

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Здоровая страна: что не так с очередным амбициозным проектом Зеленского
Франковск вырос: как села ОТГ радуются, а жители города расплачиваются за победу над Парижем
Все публикации »
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram