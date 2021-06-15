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15 июня 2021, 08:31 398

Байден назвал условия вступления Украины в НАТО

15 июня 2021, 08:31 398
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Фото: из открытых источников
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Президент США Джо Байден назвал условия, которые должна выполнить Украина, чтобы получить членство в НАТО. В частности, речь идет о преодолении коррупции

Как передает RegioNews, об этом сообщил "Голос Америки" со ссылкой на слова Байдена во время пресс-конференции в Брюсселе.

Во-первых, нужно избавится от коррупции, отвечать другим требованиям, чтобы начать выполнять План действий по членству в НАТО, поэтому увидим", - сказал Байден.

При этом, по словам Байдена, вторжение России в часть территорий Украины не исключает возможности вступления Украины в Альянс.

Будет ли Украина частью НАТО, зависит не от меня, а от всего Союза, но я знаю одно, необходимо убедить, и это не легко", - сказал американский лидер.

В то же время Байден отметил, что США сделают все, чтобы помочь Украине в противостоянии прямой российской агрессии.

Напомним, 7 июня Байден и Зеленский пообщались по телефону. Президенты Украины Владимир Зеленский и США Джо Байден поговорили по телефону, в том числе о визите в Белый дом этим летом.

На следующий день в Офисе президента рассказали, что в США заверили, что стремления Украины относительно вступления в НАТО будут учтены.

США Джо Байден НАТО Украина коррупция

 
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