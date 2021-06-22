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22 июня 2021, 12:49 10

Sea Breeze-2021: в учениях на Черном море примет участие рекордное количество государств

22 июня 2021, 12:49 10
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Фото: из открытых источников
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В этом году международное учение "Sea Breeze" состоится при участии рекордного количества стран, свое участие официально подтвердил Шестой флот ВМС США

Об этом информирует пресс-служба посольства США в Украине в Twitter, передает RegioNews.

USSixthFleet официально объявил об участии в совместном украинско-американском ежегодном обучении Sea Breeze 2021, который начинается на следующей неделе в черноморском регионе”, - говорится в сообщении.

Известно, что в обучении планируют принять участие наблюдатели из 35 стран.

В посольстве отметили, что Sea Breeze-2021 имеют наибольшее в истории учений количество стран-участниц - 32 страны с 6 континентов, в них принимают участие 5000 военных, 32 корабля, 40 самолетов и 18 команд специальных операций и дайвинга.

Основной целью учений является повышение уровня взаимосовместимости вооруженных подразделений Украины и США и государств-партнеров НАТО.

Справка: "Sea Breeze" - это многонациональные военные учения, которые проводятся на территории Украины начиная с 1997 года в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве в области оборонных и военных отношений между Минобороны США и Минобороны Украины от 1993 года. Соорганизаторами учений выступают Украина и США.

Напомним, в Одесском порту перекрыли часть причала из-за прибытия в город фрегата береговой охраны США USCGC Hamilton. Корабль пришвартовался на 15 причале Морвокзала.

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