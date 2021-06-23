Витренко взял себе в советники экс-зама главы "Укрнафты" Маврикия Калугина
Советником главы НАК "Нафтогаз Украины" по вопросам добычи назначен гражданин США Маврикий Калугин
Об этом сообщила пресс-служба компании, передает RegioNews.
Калугин с начала 2016-го по март 2021 года работал заместителем председателя правления, исполнительным вице-президентом по добыче и переработке ПАО "Укрнафта". Также занимал руководящие должности в Petrofac Cairn India, BP, TNK-BP, Arco Oil & Gas. Образование получил в университете Айдахо. Гражданин США.
В целом имеет двадцатилетний опыт работы в нефтегазовой отрасли, обладает значительными компетенциями в сфере управления добывающими и сервисными компаниями, разработке новых месторождений и оптимизации производства.
Стабилизация и наращивание добычи газа - одна из ключевых задач "Нафтогаза". Надеюсь, мой опыт и усилия помогут достичь этой важной для компании и страны цели. Рад присоединиться к команде, - цитируют в сообщении слова Калугина.
В "Нафтогазе" отмечают, что предложенные Калугиным новые подходы помогли "Укрнафте" стабилизировать добычу углеводородов, несмотря на небольшие объемы инвестиционной программы.
Как сообщалось, 18 июня ОАСК остановил действие предписания НАПК о незаконности назначения Витренко в " Нафтогаз”.