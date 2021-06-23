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23 июня 2021, 11:49 5

Витренко взял себе в советники экс-зама главы "Укрнафты" Маврикия Калугина

23 июня 2021, 11:49 5
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Фото из открытых источников
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Советником главы НАК "Нафтогаз Украины" по вопросам добычи назначен гражданин США Маврикий Калугин

Об этом сообщила пресс-служба компании, передает RegioNews.

Калугин с начала 2016-го по март 2021 года работал заместителем председателя правления, исполнительным вице-президентом по добыче и переработке ПАО "Укрнафта". Также занимал руководящие должности в Petrofac Cairn India, BP, TNK-BP, Arco Oil & Gas. Образование получил в университете Айдахо. Гражданин США.

В целом имеет двадцатилетний опыт работы в нефтегазовой отрасли, обладает значительными компетенциями в сфере управления добывающими и сервисными компаниями, разработке новых месторождений и оптимизации производства.

Стабилизация и наращивание добычи газа - одна из ключевых задач "Нафтогаза". Надеюсь, мой опыт и усилия помогут достичь этой важной для компании и страны цели. Рад присоединиться к команде, - цитируют в сообщении слова Калугина.

В "Нафтогазе" отмечают, что предложенные Калугиным новые подходы помогли "Укрнафте" стабилизировать добычу углеводородов, несмотря на небольшие объемы инвестиционной программы.

Как сообщалось, 18 июня ОАСК остановил действие предписания НАПК о незаконности назначения Витренко в " Нафтогаз”.

Ранее стало известно, что в НАПК хотят отменить контракт "Нафтогаза" с Юрием Витренко.

11 июня в "Нафтогазе" назначили нового директора по управлению персоналом. Директором по управлению персоналом и социальной политике "Нафтогаза" стала Елена Бойченко.

Нафтогаз Юрий Витренко советник кадры назначение

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