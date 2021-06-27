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27 червня 2021, 18:03 52

Навчання Sea Breeze-2021: в порт Одеси зайшов американський есмінець

27 червня 2021, 18:03 52
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Фото: facebook.com/SeaBreezeexercise
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Сьогодні, 27 червня, в порт Одеси зайшов ракетний есмінець військово-морських сил США USS Ross, він візьме участь у військових навчаннях Sea Breeze-2021 у Чорному морі

Про це повідомляється на сторінці навчань у Facebook, передає RegioNews.

Есмінець Військово-Морських сил США USS Ross прибув до Одеси для участі в навчаннях Sea Breeze. Це 21-а ітерація навчань, в ході яких понад 30 країн об'єднаються в тренуваннях в Чорному морі", - йдеться в повідомленні.

Корабель пришвартувався на причалі 1-К контейнерного терміналу. Востаннє USS Ross заходив до Одеси в 2019 році. На його борту знаходиться 90 пускових установок, які можуть запускати крилаті ракети Tomahawk.

Також корабель озброєний 127-мм артилерійською установкою Mark 45, двома 25-мм гарматами M242 Bushmaster і чотирма кулеметами Browning M2.

На борту встановлені два триствольних торпедних апарати Mk.32 і два шестиствольних 20-мм автомати Phalanx CIWS. Корабель може приймати на борт вертоліт "Sikorsky Sea Hawk”.

Нагадаємо, у цьому році міжнародне навчання "Sea Breeze" відбудеться за участі рекордної кількості країн, свою участь офіційно підтвердив Шостий флот ВМС США.

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