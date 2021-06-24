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24 июня 2021, 15:40 32

В Запорожье откроют первый центр массовой COVID-вакцинации

24 июня 2021, 15:40 32
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Фото: из открытых источников
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В Запорожье в ближайшие дни начнет принимать граждан центр массовой вакцинации

Об этом сообщает пресс-служба Запорожской ОГА, передает RegioNews.

Запорожье является одним из крупнейших городов Украины, но у нас до сих пор отсутствуют крупные центры вакцинации населения. Чтобы обезопасить население перед возможными новыми вспышками эпидемии, надо проводить ежедневно до 5000 прививок. Поэтому нам не избежать создания Центров массовой вакцинации", - заявил глава областной администрации Александр Старух.

По его словам, для того, чтобы ускорить темпы вакцинации, на этих выходных в городе будут работать пять кабинетов прививки для всех желающих.

Также мэр Запорожья Владимир Буряк сообщил, что центр вакцинации уже создается.

В ближайшие дни городские власти сообщат более подробно о его расположении и времени начала работы", - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в киевском центре вакцинации добавили места для записи на прививку.

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