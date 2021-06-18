Мэр Запорожья созвал депутатов на сессию: когда состоится и что рассмотрят

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Об этом говорится в распоряжении городского головы Запорожья Владимира Буряка от 16 июня, пишет RegioNews.

Отмечается, что в повестку дня сессии, которая начнется в 11:00, предложены почти десять вопросов. Большинство из них касается внесения изменений в городские программы.

Также депутаты планируют рассмотреть план работы городского совета на второе полугодие 2021 года, вопрос об ограничении продажи алкогольных напитков на территории города и тому подобное.

Напомним, в Запорожье планируют восстановить бесплатный проезд для льготников.