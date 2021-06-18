08:57  18 июня
В Украине почти тысяча новых COVID-больных: в каких регионах больше всего
10:59  18 июня
Украина не будет денонсировать Минские договоренности, в СНБО назвали причину
08:09  18 июня
Война на Донбассе: оккупанты нарастили обстрелы и ранили украинского бойца
UA | RU
UA | RU
18 июня 2021, 12:37 158

Мэр Запорожья созвал депутатов на сессию: когда состоится и что рассмотрят

18 июня 2021, 12:37 158
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Городской голова Запорожья Владимир Буряк созвал на 30 июня депутатов на седьмую сессию горсовета

Об этом говорится в распоряжении городского головы Запорожья Владимира Буряка от 16 июня, пишет RegioNews.

Отмечается, что в повестку дня сессии, которая начнется в 11:00, предложены почти десять вопросов. Большинство из них касается внесения изменений в городские программы.

Также депутаты планируют рассмотреть план работы городского совета на второе полугодие 2021 года, вопрос об ограничении продажи алкогольных напитков на территории города и тому подобное.

Напомним, в Запорожье планируют восстановить бесплатный проезд для льготников.

Украина горсовет Запорожье Владимир Буряк депутаты

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Зеленая волна Садового: куда может привести мэра Львова политический альянс с президентом
Вместо "народных республик" – фейковые "советы". Как план по разрыву Украины на куски перешел к запасному варианту
Все публикации »
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram