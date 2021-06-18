Мэр Запорожья созвал депутатов на сессию: когда состоится и что рассмотрят
Городской голова Запорожья Владимир Буряк созвал на 30 июня депутатов на седьмую сессию горсовета
Об этом говорится в распоряжении городского головы Запорожья Владимира Буряка от 16 июня, пишет RegioNews.
Отмечается, что в повестку дня сессии, которая начнется в 11:00, предложены почти десять вопросов. Большинство из них касается внесения изменений в городские программы.
Также депутаты планируют рассмотреть план работы городского совета на второе полугодие 2021 года, вопрос об ограничении продажи алкогольных напитков на территории города и тому подобное.
Напомним, в Запорожье планируют восстановить бесплатный проезд для льготников.
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Зеленая волна Садового: куда может привести мэра Львова политический альянс с президентом
Вместо "народных республик" – фейковые "советы". Как план по разрыву Украины на куски перешел к запасному варианту