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27 июня 2021, 11:24 1941

Жители элитной "Конча-Заспы" не хотят выселяться и подали восемь исков

27 июня 2021, 11:24 1941
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Фото: из открытых источников
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Жители государственных дач в элитном поселении "Конча-Заспа" под Киевом протестуют против выселения и уже подали восемь исков в суд

Об этом сообщает "Громадське", передает RegioNews.

Как рассказал директор Дома отдыха "Конча-Заспа" Александр Гурин, администрации пришлось написать заявления в полицию из-за нанесенного ущерба на бывшего начальника Главного управления разведки Минобороны 2016-2020 годов Василия Бурбу и на судью Конституционного Суда Александра Литвинова.

По словам Гурина, сын Литвинова проживал в двухместном номере одного из четырех пансионатов, и после себя оставил "уничтоженный номер с разбитыми стенами".

Когда выезжал Бурба, было демонтировано оборудование, принадлежащее государству. Были раскомплектованы отдельные объекты отопления, видеонаблюдения, которые должны быть в соответствии с инвентаризационными карточками. Поэтому мы обратились в полицию", - заявил Гурин.

Василий Бурба подал иск в суд, он не согласен с расторжением с ним договора о пользовании имением. Как рассказал Гурин, всего десять истцов подали восемь аналогичных исков.

С Домом отдыха судятся, кроме Бурбы и Литвинова, отстраненный председатель Конституционного Суда Александр Тупицкий, судья Конституционного Суда Игорь Слиденко, бывший заместитель руководителя Государственного управления делами Валентин Савицкий, бизнемен Ольга Залиско и пластический хирург Максим Иванчук.

Один иск на трех подали нардеп восьми созывов Юхим Звягильский, трижды вице-премьер Владимир Семиноженко и экс-голова Верховной Рады Владимир Рыбак.

Напомним, ранее в СНБО сообщали, что из государственных дач под Киевом выселят Табачника, Богатыреву и еще 18 человек.

Недавно Зеленский поручил провести аудит земельных участков и строительства домов в Конча-Заспе и Пуще-Водице.

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