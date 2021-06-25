На рынках Киева из-за жары запретили продавать молоко и рыбу
В Киеве рынкам с 24 июня запретили продавать ряд продуктов, которые быстро портятся
Об этом в Facebook сообщил первый заместитель председателя КГГА Алексей Кулеба, передает RegioNews.
По его словам, запрещено торговать на столичных рынках следующие продукты:
- молочная продукция;
- рыба;
- мясо-колбасные;
- кондитерские изделия с кремами.
Локации, где требование будет нарушаться, будут закрываться", - написал он.
Кулеба также добавил, что в летний период в Киеве будет 80 локаций, где будут работать сезонные и сельскохозяйственные ярмарки.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве зафиксировали самую высокую температуру с 1946 года.
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