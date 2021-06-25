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25 июня 2021, 18:40 207

На рынках Киева из-за жары запретили продавать молоко и рыбу

25 июня 2021, 18:40 207
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В Киеве рынкам с 24 июня запретили продавать ряд продуктов, которые быстро портятся

Об этом в Facebook сообщил первый заместитель председателя КГГА Алексей Кулеба, передает RegioNews.

По его словам, запрещено торговать на столичных рынках следующие продукты:

  • молочная продукция;
  • рыба;
  • мясо-колбасные;
  • кондитерские изделия с кремами.

Локации, где требование будет нарушаться, будут закрываться", - написал он.

Кулеба также добавил, что в летний период в Киеве будет 80 локаций, где будут работать сезонные и сельскохозяйственные ярмарки.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве зафиксировали самую высокую температуру с 1946 года.

Киев продукты КГГА рынки запрет

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