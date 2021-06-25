На рынках Киева из-за жары запретили продавать молоко и рыбу

В Киеве рынкам с 24 июня запретили продавать ряд продуктов, которые быстро портятся

Об этом в Facebook сообщил первый заместитель председателя КГГА Алексей Кулеба, передает RegioNews.

По его словам, запрещено торговать на столичных рынках следующие продукты:

молочная продукция;

рыба;

мясо-колбасные;

кондитерские изделия с кремами.

Локации, где требование будет нарушаться, будут закрываться", - написал он.

Кулеба также добавил, что в летний период в Киеве будет 80 локаций, где будут работать сезонные и сельскохозяйственные ярмарки.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве зафиксировали самую высокую температуру с 1946 года.