Из государственных дач под Киевом выселят Табачника, Богатыреву и еще 18 человек - Данилов

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов по итогам заседания заявил, что первые 20 человек находятся в процессе процедуры оставления имений в Конча-Заспе и Пуще-Водице

Об этом он заявил во время итогового брифинга, передает RegioNews.

Первые 20 человек находятся в процессе процедуры оставления имений в Конча-Заспе и Пуще-Водице", - сказал Данилов.

Он также зачитал список этих лиц, который выглядит следующим образом:

Панасюк Елена Викторовна;

Зубко Людмила Николаевна;

Ивченко Виктор Анатольевич;

Матвиенко Ольга Васильевна

Пискун Святослав Михайлович;

Юрчик Сергей Владимирович;

Гаврилюк Лидия Михайловна;

Васюник Иван Васильевич;

Лавринович Александр Владимирович;

Череп Валерий Иванович;

Гайсинский Юрий Александрович;

Табачник Дмитрий Владимирович;

Петренко Николай Николаевич;

Макарьян Давид Борисович;

Макарьян Борис Петрович;

Папиш Илья Иосифович;

Ильин Александр Игоревич;

Богатырёва Раиса Васильевна;

Семиноженко Владимир Петрович;

Тополов Виктор Семенович.

Напомним, недавно Зеленский поручил провести аудит земельных участков и строительства домов в Конча-Заспе и Пуще-Водице.