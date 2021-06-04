Из государственных дач под Киевом выселят Табачника, Богатыреву и еще 18 человек - Данилов
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов по итогам заседания заявил, что первые 20 человек находятся в процессе процедуры оставления имений в Конча-Заспе и Пуще-Водице
Об этом он заявил во время итогового брифинга, передает RegioNews.
Первые 20 человек находятся в процессе процедуры оставления имений в Конча-Заспе и Пуще-Водице", - сказал Данилов.
Он также зачитал список этих лиц, который выглядит следующим образом:
- Панасюк Елена Викторовна;
- Зубко Людмила Николаевна;
- Ивченко Виктор Анатольевич;
- Матвиенко Ольга Васильевна
- Пискун Святослав Михайлович;
- Юрчик Сергей Владимирович;
- Гаврилюк Лидия Михайловна;
- Васюник Иван Васильевич;
- Лавринович Александр Владимирович;
- Череп Валерий Иванович;
- Гайсинский Юрий Александрович;
- Табачник Дмитрий Владимирович;
- Петренко Николай Николаевич;
- Макарьян Давид Борисович;
- Макарьян Борис Петрович;
- Папиш Илья Иосифович;
- Ильин Александр Игоревич;
- Богатырёва Раиса Васильевна;
- Семиноженко Владимир Петрович;
- Тополов Виктор Семенович.
Напомним, недавно Зеленский поручил провести аудит земельных участков и строительства домов в Конча-Заспе и Пуще-Водице.
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