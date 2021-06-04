14:59  04 июня
СМИ узнали, когда могут назначить нового пресс-секретаря Зеленского
15:32  04 июня
В Минздраве рассказали о количестве утилизированных COVID-вакцин
18:18  04 июня
Сутки в зоне ООС: два обстрела из минометов, без боевых потерь
UA | RU
UA | RU
04 июня 2021, 17:21 283

Из государственных дач под Киевом выселят Табачника, Богатыреву и еще 18 человек - Данилов

04 июня 2021, 17:21 283
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов по итогам заседания заявил, что первые 20 человек находятся в процессе процедуры оставления имений в Конча-Заспе и Пуще-Водице

Об этом он заявил во время итогового брифинга, передает RegioNews.

Первые 20 человек находятся в процессе процедуры оставления имений в Конча-Заспе и Пуще-Водице", - сказал Данилов.

Он также зачитал список этих лиц, который выглядит следующим образом:

  • Панасюк Елена Викторовна;
  • Зубко Людмила Николаевна;
  • Ивченко Виктор Анатольевич;
  • Матвиенко Ольга Васильевна
  • Пискун Святослав Михайлович;
  • Юрчик Сергей Владимирович;
  • Гаврилюк Лидия Михайловна;
  • Васюник Иван Васильевич;
  • Лавринович Александр Владимирович;
  • Череп Валерий Иванович;
  • Гайсинский Юрий Александрович;
  • Табачник Дмитрий Владимирович;
  • Петренко Николай Николаевич;
  • Макарьян Давид Борисович;
  • Макарьян Борис Петрович;
  • Папиш Илья Иосифович;
  • Ильин Александр Игоревич;
  • Богатырёва Раиса Васильевна;
  • Семиноженко Владимир Петрович;
  • Тополов Виктор Семенович.

Напомним, недавно Зеленский поручил провести аудит земельных участков и строительства домов в Конча-Заспе и Пуще-Водице.

СНБО заседание Алексей Данилов брифинг Дача

Данилов: в санкционных списках СНБО нет ни одного случайного человека
04 июня 2021, 17:18
Нардепы сегодня не приняли ни одного законопроекта
04 июня 2021, 15:17
В Украину хотели ввезти химикаты, произведенные на российском санкционном заводе - СБУ
04 июня 2021, 14:13
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Воздушная "Большая стройка". Как Кирилл Тимошенко готовится "пилить" аэропорты
Итоги года пандемии. На что в Одессе тратились коронавирусные деньги
Все публикации »
Андрей Смолий
Виталий Бала
Сергей Гайдай
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua