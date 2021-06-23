В Украине обнаружили индийский штамм коронавируса - Данилов

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В Украине зафиксировали индийский штамм коронавируса Дельта, который считается более заразным и агрессивным

Об этом в комментарии ТСН сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает RegioNews.

По его словам, в Александровскую больницу попали 66-летняя женщина и 16-летний ребенок со штаммом Дельта. Они недавно вернулись из России.

У нас есть четыре лаборатории, которые могут проявлять новый штамм - две частных и две государственных, у нас нет именно тестов, которые обнаруживают индийский штамм, мы обратились к ВОЗ", - сказал Данилов.

Он отметил, что сегодня, 23 июня, состоялось заседание СНБО, на нем обсуждали угрозу распространения в Украине штамма Дельта.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине усилят контроль за миграцией со странами, где распространяется штамм "Дельта”.