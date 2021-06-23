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23 июня 2021, 20:03 751

Украина запретила въезд без теста из четырех стран из-за штамма "Дельта"

23 июня 2021, 20:03 751
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Фото: из открытых источников
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Кабинет министров провел сегодня заседание по поводу штамма коронавируса "Дельта" и ввел обязательный тест для пересечения украинской границы для людей, которые едут из четырех стран

Об этом сообщило Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

Обязательно отрицательный тест на COVID-19 придется иметь гражданам, следующих из стран:

  • Великобритания;
  • Индия;
  • Россия;
  • Португалия.

Этим лицам нужно будет сделать тест на определение антигена коронавируса на пограничном пункте пропуска.

Делать тест придется и в случае, если граждане находились на территории этих стран в течение не менее 7 дней. Ограничение начнет действовать с 25 июня 2021 года.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине обнаружили индийский штамм коронавируса.

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