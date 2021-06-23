Украина запретила въезд без теста из четырех стран из-за штамма "Дельта"
Кабинет министров провел сегодня заседание по поводу штамма коронавируса "Дельта" и ввел обязательный тест для пересечения украинской границы для людей, которые едут из четырех стран
Об этом сообщило Министерство здравоохранения, передает RegioNews.
Обязательно отрицательный тест на COVID-19 придется иметь гражданам, следующих из стран:
- Великобритания;
- Индия;
- Россия;
- Португалия.
Этим лицам нужно будет сделать тест на определение антигена коронавируса на пограничном пункте пропуска.
Делать тест придется и в случае, если граждане находились на территории этих стран в течение не менее 7 дней. Ограничение начнет действовать с 25 июня 2021 года.
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине обнаружили индийский штамм коронавируса.
В центре вакцинации Киева все места на прививку заняты, осталась живая очередьВсе новости »
23 июня 2021, 19:04В Украине обнаружили индийский штамм коронавируса - Данилов
23 июня 2021, 17:26Кабмин выделил 305 млн грн компенсации семьям ветеранов войны
23 июня 2021, 15:35
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Здоровая страна: что не так с очередным амбициозным проектом Зеленского
Франковск вырос: как села ОТГ радуются, а жители города расплачиваются за победу над Парижем