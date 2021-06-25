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Коронавирус в Украине: за сутки 876 новых случаев заражения
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25 июня 2021, 08:54 10

Коронавирус в Украине: за сутки 876 новых случаев заражения

25 июня 2021, 08:54 10
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Фото: из открытых источников
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В Украине за 24 июня выявили 876 новых больных на коронавирус. Наибольшее количество новых случаев болезни зафиксировали в Киев и Запорожской области

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Помимо Киева, в котором зафиксировали 196 новых случаев, "лидерами" по заболеваемости также являются Запорожская (72) Днепропетровская (63), Харьковская (56) и Донецкая (53) области.

Всего за сутки госпитализировали 489 человек, умерли - 53, выздоровели - 2405 человек. Среди заболевших за сутки - 36 детей и 32 медработника.

Кроме того, за сутки протестировано: методом ПЦР - 19 481 человека, методом ИФА - 9 160 человек, экспресс-тестами - 17 079 человек.

За все время пандемии в Украине заболело 2 232 790 человек, из них 2 160 137 выздоровели, летальных исходов - 52 234.

Напомним, в Украине за 23 июня выявили 937 новых больных на коронавирус.

коронавирус госпитализация болезнь Минздрав медики

 
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