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25 июня 2021, 13:03 81

В Киеве к центру продолжат Борщаговскую линию скоростного трамвая

25 июня 2021, 13:03 81
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Фото: из открытых источников
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Киевский городской совет на заседании 24 июня поддержал инициативу удлинения Борщаговской линии скоростного трамвая и реконструкции Вокзальной площади

Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передает RegioNews.

За это решение проголосовали 67 депутатов. Реализовать проект "Киевская городская мобильность" мэрия планирует за счет Международного банка реконструкции и развития (МБРР).

Планируется построить около 3,5 км трамвайной линии по улицам Жилянская и Саксаганского, а также реконструировать Вокзальную площадь.

В проекте предусмотрено уменьшение нагрузки на метрополитен и улучшение экологической ситуации, повышение безопасности и привлекательности города в глазах его жителей и гостей столицы", - говорится в сообщении.

Планируется, что реализация проекта предоставит возможность прямого доступа в центр Киева жителям Борщаговки и Отрадного массива.

Напомним, ранее фискалы арестовали имущество подрядчика департамента земельных ресурсов КГГА.

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