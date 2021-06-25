В Киеве к центру продолжат Борщаговскую линию скоростного трамвая

Фото: из открытых источников

Киевский городской совет на заседании 24 июня поддержал инициативу удлинения Борщаговской линии скоростного трамвая и реконструкции Вокзальной площади

Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передает RegioNews.

За это решение проголосовали 67 депутатов. Реализовать проект "Киевская городская мобильность" мэрия планирует за счет Международного банка реконструкции и развития (МБРР).

Планируется построить около 3,5 км трамвайной линии по улицам Жилянская и Саксаганского, а также реконструировать Вокзальную площадь.

В проекте предусмотрено уменьшение нагрузки на метрополитен и улучшение экологической ситуации, повышение безопасности и привлекательности города в глазах его жителей и гостей столицы", - говорится в сообщении.

Планируется, что реализация проекта предоставит возможность прямого доступа в центр Киева жителям Борщаговки и Отрадного массива.

Напомним, ранее фискалы арестовали имущество подрядчика департамента земельных ресурсов КГГА.