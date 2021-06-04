Венедиктова подтвердила наличие "пленок Медведчука" в уголовных процессах

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Опубликованные журналистами Bihus.Info записи разговоров, на которых якобы присутствует Виктор Медведчук, есть в уголовных процессах против лидера "Оппозиционной платформы - За жизнь"

Как передает RegioNews, об этом Венедиктова заявила в эфире программы "Право на власть".

Что касается пленок по расследованиям Bihus.Info, есть ли они в уголовных производствах? Да, конечно они есть в уголовных производствах. Мы сейчас то, что слышим в расследованиях Bihus.Info, там три эпизода", - сказала генпрокурор.

По ее словам, расследования по эпизодам, речь о которых идет в "пленках", начались еще до публикации этих записей.

"По первому эпизоду вы уже видите человека в браслете, то есть мы отреагировали. Второй эпизод - это труба. Год назад мы сидели и планировали, как мы будем двигаться по трубе, это большая системная работа. Вы пленки сейчас услышали, а работать мы начали год назад. Третий - это уголь, там тоже есть производство от апреля 2021 года. Будет ли результат? Надеюсь, что будет", - добавила она.

Напомним, ранее журналисты обнародовали вероятные записи разговоров Медведчука с боевиками ОРДЛО. На них фигурируют боевики ОРДЛО, президент РФ Владимир Путин, олигарх Ринат Ахметов и пятый президент Украины Петр Порошенко.