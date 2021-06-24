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24 июня 2021, 17:15 861

За Зеленского готовы проголосовать 32% граждан - Центр Разумкова

24 июня 2021, 17:15 861
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Фото: из открытых источников
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Если бы выборы президента Украины состоялись в середине июня 2021 года, за Владимира Зеленского в первом туре проголосовали бы 32,4% тех, кто примет участие в выборах и определился с выбором

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, передает RegioNews.

За Петра Порошенко готовы проголосовать 17,2% опрошенных, за Юрия Бойко -13,0%, за Юлию Тимошенко - 9,8%.

Президентський рейтинг: за кого українці проголосували б у червні 2021 року

Во втором туре выборов Владимир Зеленский в случае электорального соперничества с Петром Порошенко получил бы 60,4% голосов, Порошенко - 39,6%.

Президентський рейтинг: за кого українці проголосували б у червні 2021 року

В случае выхода во второй тур Владимира Зеленского и Юрия Бойко за Зеленского проголосовали бы 75,7%, за Бойко - 24,3%.

Исследование проводилось в период с 11 по 16 июня по всей Украине за исключением оккупированных территорий. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, ранее сообщалось, что более 50% украинцев негативно восприняли баллотирование Зеленского на второй срок - КМИС.

Согласно результатам опроса КМИС, который проводился с 27 мая по 1 июня, президентский рейтинг Зеленского упал до 27,3%.

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