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23 июня 2021, 14:59 9

"Слуги народа" хотят запретить судам останавливать санкции СНБО

23 июня 2021, 14:59 9
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Фото: из открытых источников
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Народные депутаты от фракции "Слуга народа" внесли в Верховную Раду законопроект №5667, которым предлагается запретить судам приостанавливать действие санкций СНБО

Об этом сообщается на сайте парламента, передает RegioNews.

Меры обеспечения иска, которые применяет суд, не могут останавливать действие специальных экономических и других ограничительных мер, применяемых решениями СНБО соответствии с законом "О санкциях", - говорится в тексте документа.

Также проект закона предусматривает, что обжалование в судах решений СНБО не останавливает применения предусмотренных ими санкций.

Его уже передали на рассмотрение комитету по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Авторами законопроекта выступили народные депутаты "Слуги народа" Федор Вениславский, Евгения Кравчук, Марьяна Безуглая, Галина Третьякова, Андрей Мотовиловец, Владлен Неклюдов, Елена Шуляк, Михаил Лаба, Валерий Стернийчук, Анатолий Костюх, Павел Фролов, Марина Никитина, Игорь Кривошеев, Игорь Негулевский, Александр Федиенко и Ростислав Тистик.

Напомним, ранее сообщалось, что СНБО ввел санкции против Фирташа и Фукса.

Слуга народа санкции СНБО суд запрет

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