Президентский рейтинг Зеленского упал до 27,3% - опрос

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Если бы выборы президента Украины проходили в конце мая 2021 года, действующий глава государства Владимир Зеленский смог бы получить 27,3% голосов граждан, которые придут на участки и определились с выбором

Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС), передает RegioNews.

В середине апреля за Зеленского планировали голосовать 31,4% респондентов.

На втором месте в рейтинге - пятый президент Петр Порошенко, его готовы поддержать 14,6% избирателей, которые определились с выбором. В середине апреля его поддерживали 18,1%.

На третьем месте лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко с рейтингом 11,9%.

Четвертое место делят с примерно одинаковой поддержкой Игорь Смешко - 9,5% (в середине апреля - 10,4%) и Юрий Бойко - 9,2% (месяцем ранее - 10,4%).

Опрос проводился в период с 27 мая по 1 июня 2021 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий методом телефонных интервью. Было опрошено 2000 респондентов. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.

Напомним, более 50% украинцев негативно восприняли баллотирование Зеленского на второй срок - КМИС.