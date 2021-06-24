На Киевщине переназначили главу одной из РГА
Президент Украины Владимир Зеленский сначала уволил, а затем назначил главу Белоцерковской районной государственной администрации Киевской области
Как передает RegioNews, соответствующие распоряжения опубликованы на сайте президента.
Так, распоряжением №505/2021-рп Мерзлюк Людмила Владимировна была уволена с этой должности в соответствии с пунктом 6 части второй статьи 9 Закона "О местных государственных администрациях".
А следующим распоряжением №506/2021-рп ее заново было назначено главой Белоцерковской районной государственной администрации Киевской области.
Напомним, ранее Зеленский уволил Евгения Петрука с должности председателя Васильковской районной государственной администрации Киевской области.
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