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24 июня 2021, 08:29 774

На Киевщине переназначили главу одной из РГА

24 июня 2021, 08:29 774
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Фото: из открытых источников
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Президент Украины Владимир Зеленский сначала уволил, а затем назначил главу Белоцерковской районной государственной администрации Киевской области

Как передает RegioNews, соответствующие распоряжения опубликованы на сайте президента.

Так, распоряжением №505/2021-рп Мерзлюк Людмила Владимировна была уволена с этой должности в соответствии с пунктом 6 части второй статьи 9 Закона "О местных государственных администрациях".

А следующим распоряжением №506/2021-рп ее заново было назначено главой Белоцерковской районной государственной администрации Киевской области.

Напомним, ранее Зеленский уволил Евгения Петрука с должности председателя Васильковской районной государственной администрации Киевской области.

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