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22 июня 2021, 13:49 1240

Зеленский планирует ввести обязательные медобследования для людей старше 55 лет

22 июня 2021, 13:49 1240
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Фото: из открытых источников
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Для украинцев старше 55 лет внедрят систему полного медицинского обследования в рамках общенациональной президентской программы "Здоровая Украина"

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на всеукраинском форуме "Украина 30. Здоровая Украина", передает RegioNews.

Для людей старше 55 лет будут внедрены медицинские check-up - полные медицинские обследования каждых два года, а для некоторых категорий - каждый год. Ранняя диагностика позволит государству спасать граждан", - заявил президент.

По его словам, средняя продолжительность жизни в Украине "сейчас неутешительна" и составляет 72 года. По этому показателю Украина занимает 115 место в мире.

Но самое страшное здесь не рейтинги, а то, что численность населения Украины уменьшается каждый год. Чтобы понять эту угрозу, достаточно посчитать, сколько нас будет через 10-20 или 50 лет, если мы не изменим эту ситуацию кардинально", - добавил он.

Напомним, ранее Зеленский рассказал, что в Украине должна также появиться модель "здоровой школы", которая предусматривает реформу школьного питания, популяризацию спортивных секций и новую концепцию уроков физкультуры.

Владимир Зеленский медицина президент медики пенсионеры

 
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