Более 50% украинцев негативно восприняли баллотирование Зеленского на второй срок - КМИС

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Более половины украинцев выступают против баллотирования действующего президента Владимира Зеленского на второй президентский срок

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, пишет RegioNews.

Респондентам был задан вопрос: "поддерживают ли они баллотирование Владимира Зеленского на второй президентский срок?".

В результате большинство опрошенных 54,5% не поддержали такую идею.

В целом, 37% респондентов поддерживают баллотирование на второй срок, не поддерживают - 54,5%", - говорится в сообщении.

Кроме того, 2,7% опрошенных считают, что до следующих выборов еще слишком много времени, чтобы говорить о поддержке или не поддержке.

В течение 27 мая - 1 июня 2021 Киевский международный институт социологии провел всеукраинский опрос общественного мнения. Методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (случайной генерацией телефонных номеров). Опрошены 2000 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме оккупированной территории АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины.

Напомним, 20 мая украинцы оценили работу Зеленского за два года на посту президента. Согласно опросам "Рейтинга” около 42% украинцев оценивают второй год президентства Владимира Зеленского неудовлетворительно или ужасно и только 20% украинцев считают, что президент заслуживает оценку "хорошо".