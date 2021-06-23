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23 июня 2021, 15:35 53

Кабмин выделил 305 млн грн компенсации семьям ветеранов войны

23 июня 2021, 15:35 53
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Фото: из открытых источников
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Кабинет министров выделил 305 млн грн на выплату денежной компенсации на жилье для членов семьи лиц, погибших, защищая независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины

Соответствующее распоряжение опубликовано на Правительственном портале, передает RegioNews.

Кроме того, выплаты получат лица, получившие I-II группы инвалидности в результате войны

Правительство распределило 305 145,3 тысячи гривен субвенции из государственного бюджета между регионами.

Всего компенсацию получат 242 человека.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин предлагает перевести в денежную форму льготы на проезд и коммуналку.

Кабмин деньги бюджет компенсация АТО

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