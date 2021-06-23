Кабмин выделил 305 млн грн компенсации семьям ветеранов войны
Кабинет министров выделил 305 млн грн на выплату денежной компенсации на жилье для членов семьи лиц, погибших, защищая независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины
Соответствующее распоряжение опубликовано на Правительственном портале, передает RegioNews.
Кроме того, выплаты получат лица, получившие I-II группы инвалидности в результате войны
Правительство распределило 305 145,3 тысячи гривен субвенции из государственного бюджета между регионами.
Всего компенсацию получат 242 человека.
Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин предлагает перевести в денежную форму льготы на проезд и коммуналку.
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