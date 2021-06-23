Кабмин выделил 305 млн грн компенсации семьям ветеранов войны

23 июня 2021

Здоровая страна: что не так с очередным амбициозным проектом Зеленского

Действующая власть разродилась очередным гигантским национальным проектом, словно забыв, сколько проблем есть в самой отрасли здравоохранения. А также о том, что систему, которую запланировано построи...