Минфин планирует урезать расходы бюджета, если МВФ не даст новый транш

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В случае, если Украина не получит очередной транш от Международного валютного фонда, министерство финансов будет оптимизировать расходы государственного бюджета

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, передает RegioNews.

Мы нацелены на сотрудничество с МВФ в рамках действующей программы, по которой Украина еще может получить $2,9 млрд. Минфин готов к любому развитию событий, но для нас желательно, чтобы МВФ предоставил финансирование... При негативном развитим событий будем реагировать, заодно и путем оптимизации расходов", - сказал он.

Марченко добавил, что от сотрудничества с МВФ также зависят макрофинансовая помощь от Евросоюза и программы Всемирного банка.

Напомним, ранее у Зеленского предположили, что Украина не будет в программе сотрудничества с МВФ в активном финансировании.